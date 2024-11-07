Vakıf Katılım’ın yeni ürünü Mevsimle harcamalar anlık ödemeler dönemsel

Katılım finans sektöründe referans kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, KOBİ ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak Dönemsel İşletme Finansmanı "Mevsim"i hayata geçirdi. "Mevsim", nakit akışı dönemsellik gösteren dış ticaret, teknoloji firmaları ve yerli üretim yapan sanayi kuruluşları başta olmak üzere, ihracat, imalat, inovasyon alanlarında faaliyet gösteren, istihdam oluşturan tüm şirketler için kolaylık sağlıyor.

Mevsim, işletmelerin sermayelerini nakit akışlarına uygun olarak yönetebilmelerine ve müşterilerin esnek ödeme imkânı ile üç ayda bir kâr ödemesi yaparak finansman tutarının anaparasını bir yıl içerisinde diledikleri zaman kapatılabilmelerine imkân tanıyor. Erken kapama komisyonunun uygulanmadığı Mevsim ile ayrıca, tüm tüzel müşterilere vade sonuna kadar sabit kâr oranıyla işlemlerini gerçekleştirme fırsatı sunuluyor. Diğer yandan Mevsim finansmanı bir yıldan daha kısa sürede ödendiği takdirde yeniden kullanılabiliyor.

MEHMET ALİ AKBEN: "MÜŞTERİLER, ARTAN KâR ORANLARINDAN ETKİLENMİYOR"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yeni ürünleri "Mevsim" ile ilgili şunları söyledi: "Kaynaklarını reel sektörün büyümesi ve gelişmesi amacıyla yöneten bir kurum olarak yeni ürünümüz Mevsim'i KOBİ ve işletmelerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için hayata geçirdiğimiz "Mevsim" ile ihracat, imalat ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren, istihdam oluşturan tüm şirketler için büyük bir kolaylık sunuyoruz." Mevsim ürününün en önemli özelliklerinden birinin sabit kâr oranı olduğunu vurgulayan Akben, alınan finansman tamamen kapanana kadar müşterilerin artan kâr oranlarından etkilenmediğini dile getirdi. Akben, " Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de farklı ürün ve hizmetlerle ülke ekonomisinin gelişimi için adımlar atmaya, inovatif çözümlerle müşterilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.