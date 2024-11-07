Ticaret Bakanı Ömer Bolat Turkuvaz’daki dev zirvede: 15 ayın 10’unda rekor kırdık

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, "Türkiye İhracat Seferberliği Programı", bugün T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşiyor.

ÖZEL OTURUMDA BAKAN BOLAT'TAN 2025 İHRACAT HEDEFLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Programın ilk oturumunda, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımları ele alıyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen bu özel oturumda, ihracat sektörünün mevcut durumu ve 2025 hedefleri değerlendiriliyor.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ekim'de 23,6 milyar dolar ile ihracat rekoru kırıldı"

"Kasım ve aralık aylarında da ihracat rekorları gelebilir"

"Cari açıktaki düşüş dövizde istikrarı getirdi"

"AB ve ABD'de talep artarsa ihracatımız karşılık verecektir"

"Türk iş insanları dünyanın her yerinde ticaret yapıyor"

"Türkiye İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu"

"Sektörel düzenleme için bir çalışmanın içindeyiz"

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Uyguladığımız ekonomi programında amacımız düşük enflasyona, düşük faiz oranına ve istikrarlı bir kur rejimine ulaşabilmek. Programımız ile kurlarda çalkantılı dönemi geride bıraktık. İnsanlar artık önünü görebiliyor. İhracatçılarımıza da desteğimiz sürüyor. Bunun için yüzlerce destek modülümüz var.

İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin'e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz.

Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi.

Burada azınlık bir grup kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyor. Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışanları kınıyorum.

Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi. İsrail'e hizmet eden bir grup var. Kara propaganda yapıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor.

İHRACATTA 2025 HEDEFLERİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN MASAYA YATIRILIYOR

Etkinliğin bir diğer önemli bölümünde ise, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde TİM Başkanı Vekili İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ihracatta 2025 beklentilerini değerlendirecekler. Bu panelde, ihracat hedeflerine ulaşmak için öngörülen stratejiler, sektörlerin önündeki fırsatlar ve zorluklar masaya yatırılacak.

FİNANSMANDA YENİ YOLLAR İHRACATÇILARA ALTERNATİF DESTEK SAĞLIYOR

İhracatın sürdürülebilir büyümesi için finansman çözümlerinin büyük öneme sahip olduğu gerçeğinden yola çıkan ve A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın yöneteceği bu panelde, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, ihracatın finansmanında yeni yöntemleri ve finansman kaynaklarını değerlendirecekler. İhracatçı firmaların likidite ihtiyaçlarını karşılamada etkili olacak yöntemler ve yeni finansal destek modelleri üzerine bilgi verilecek.