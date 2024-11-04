Tüm gözler TÜİK’te! Ekim 2024 enflasyonu kaç olacak?

Piyasalar gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. TÜİK bugün saat 10.00'da Ekim 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ SÜRECEK BEKLENTİSİ

TÜİK tarafından açıklanacak veriler öncesi ekonomistlerin enflasyonla ilgili tahminleri de belli oldu. AA Finans tarafından yapılan ve 16 ekonomistin katıldığı anket sonuçları açıklandı. Ankete katılan ekonomistlere göre ekim ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 2 ila yüzde 2,75 aralığında değişti.

Ekonomistlerin tahminine göre eylül ayında yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun da ekim ile birlikte yüzde 47,98'e düşeceği tahmin edildi. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 44,23 olarak açıklandı.

İLK 9 AYDA YÜZDE 35,86

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre eylülde enflasyon yüzde 2,97 oranında yükselmişti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon 2024'ün ilk 9 ayında yüzde 35,86 artarken, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.