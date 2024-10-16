Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı enflasyon beklentisini açıkladı!

2024 yılı Ekim ayı enflasyon verileri, ekonomi gündeminde merakla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi yüzde 2,39 olarak öngörüldü. Enflasyon oranının açıklanacağı tarihe kilitlenen vatandaşlar ve piyasa analistleri, resmi verilerin ilan edilmesini yakından takip ediyor. Peki, 2024 Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon Verileri İçin Tarih Belli Oldu

Ekim ayına ait enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Piyasa beklentileri doğrultusunda oluşacak TÜFE oranları, ekonomik göstergeler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Ekim Ayı TÜFE Beklentisi Artış Gösterdi

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi bir önceki ayın yüzde 2,24 seviyesinden yüzde 2,39'a yükseldi. Bu artış, enflasyonda yukarı yönlü baskıların devam ettiğine işaret ediyor. Ayrıca, cari yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıkarak, yıl sonuna kadar fiyat artışlarının süreceği yönündeki tahminleri güçlendirdi.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri Nasıl Şekillendi?

Anket katılımcılarının 12 ay sonrası için enflasyon tahminleri de dikkat çekici. Katılımcılar, yüzde 36,19 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 22,00 ile 25,99 arasında olmasını beklerken, yüzde 43,41 olasılıkla enflasyonun yüzde 26,00 ile 29,99 arasında gerçekleşeceğini öngörüyor. Daha yüksek bir artış olasılığı ise yüzde 11,35 ile yüzde 30,00 – 33,99 aralığında tahmin ediliyor. Nokta tahminlere bakıldığında, katılımcıların yüzde 49,25'inin beklentileri yüzde 26,00 – 29,99 aralığında yoğunlaşıyor.

24 Ay Sonrası İçin Enflasyon Öngörüleri

Daha uzun vadeli enflasyon beklentileri ise nispeten daha ılımlı. Katılımcılar, 24 ay sonrası için yüzde 52,93 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 17,00 ile 20,99 arasında olacağını tahmin ediyor. Nokta tahminlerde ise katılımcıların yüzde 56,90'ı enflasyonun yüzde 17,00 – 20,99 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor. Ancak, daha yüksek oranlar için yapılan tahminlerin de dikkate değer bir kısmı yüzde 21,00 – 24,99 arasında yer alıyor.