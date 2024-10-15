Vakıf Leasing’den 56 milyon dolarlık iş birliği

Vakıf Leasing, Dere Construction Taahhüt A.Ş iştirakleri olan Yel Rüzgâr Enerjisi Yatırımları ve Elektrik Üretim A.Ş. ve Esengüç Enerji Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek rüzgâr enerjisi santrali (RES) projelerine 56 milyon dolar tutarında 72 ay vadeli finansman sağlayacak.

Kayseri Ovacık ve Erzurum Nenehatun sahalarında gerçekleştirilecek projelerde kullanılacak rüzgâr türbinleri, alanında lider şirketlerden biri olan Çinli Goldwind tarafından tedarik edilecek. İmzalanan sözleşme doğrultusunda 3 adet Goldwind GW165-6.0 MW ve 7 adet Goldwind GW175-7,8 MW Rüzgâr Türbinleri ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına stratejik önemde katkı sağlanması hedefleniyor.

İş birliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vakıf Leasing Genel Müdürü Mustafa Erdin, "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma noktasında, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan rüzgâr önemli bir paya sahip. Temiz enerjiye erişim sağlayan RES'lerin finansmanıyla, Vakıf Leasing olarak ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol almaktayız. Kurduğumuz bu finansman modeli ile önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planladığımız çok sayıda potansiyel proje var. Özellikle hem karbon azaltımı hem de öz tüketime dönük enerji ihtiyacının temininde bu tür finansman modellerinin önemi artmakta. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini bilmekte ve gerekli sorumluluğu üzerimizde taşımaktayız. Bu nedenle yenilenebilir enerji projelerine destek vererek, sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz." diyerek görüşlerini paylaşmıştır.