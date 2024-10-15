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Borsa günü yükselişle kapattı! Yüzde 1,85 değer kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.10.2024 19:08
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Borsa günü yükselişle kapattı! Yüzde 1,85 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

(FOTO: AA ARŞİV) (FOTO: AA ARŞİV)

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,72 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

(FOTO: AA ARŞİV) (FOTO: AA ARŞİV)

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon ve Japonya'da makine siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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