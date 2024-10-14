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Şifa niyetine üretip, paraya para demiyor! 1 ton hasat alıp kilosunu 500 TL’den tüm Türkiye’ye satıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 10:53 Güncelleme: 14.10.2024 11:00
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Şifa niyetine üretip, paraya para demiyor! 1 ton hasat alıp kilosunu 500 TL’den tüm Türkiye’ye satıyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 2000 rakımlı yaylalarda yapılan organik bal hasadı bu yıl rekor bir verimle tamamlandı. Yüksek rakım ve zengin çiçek florası sayesinde arıcılar, kilogramını 500 TL’den satışa sunan yaklaşık bir ton bal elde etti. Bu durum, bölgedeki arıcılara önemli bir ekonomik katkı sağlarken, yerel halk için de gurur kaynağı oldu.

Bu yıl 500 TL'den satılan bal, arıcılar için ekonomik bir fırsat sunarken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor. Pütürge, organik tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Yüksek rakımda yetişen çiçeklerin çeşitliliği, balın kalitesini artırarak Pütürge'yi bal üretiminde önemli bir merkez haline getiriyor.

Sipariş Üzerine Üretim

Pütürge, yalnızca hayvancılıkla değil, organik bal üretimiyle de adından söz ettiriyor. Arıcılar, meşakkatli bir sürecin ardından elde ettikleri balların büyük bir kısmını sipariş üzerine, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Bu durum, Pütürge'nin bal üretiminde bir merkez haline gelmesine katkı sağlıyor.

Deneyimli Arıcılar İş Başında

Pütürge-Poskıran mevkisinde 30 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Halit Culum, 250 kovan üzerinde üretim yaptıklarını belirtti. Yeni hasat döneminin tamamlandığını ifade eden Culum, hasat sonrası elde ettikleri yaklaşık bir ton balı soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini ve kilogramını 500 TL'den satışa sunduklarını dile getirdi. Ancak, taleplerin yüksekliği nedeniyle bu yoğun talebe yetişmenin zorluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Doğal Üretim ve Sağlık Uyarıları

Culum, doğaya bıraktıkları kovanlarda doğal yöntemlerle ürettikleri ballarda hiçbir katkı maddesi bulunmadığını vurguladı. Sahte balın insan sağlığına zarar verdiğini belirten Culum, vatandaşları güvendikleri esnaflardan bal almaları konusunda uyardı. Bu uyarılar, tüketicilerin sağlıklı gıda seçimleri yapmaları açısından büyük önem taşıyor.

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