Kredi kartı sahipleri dikkat! Ek kesinti geliyor, iade olmayacak: Tapu, taşınmaz satışlarında...

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba yasa teklifi, yüksek limitli kredi kartı sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartı kullanıcıları, her yıl 750 liralık bir kesintiyle karşı karşıya kalacak. Bu kesinti, her yılın 5 Ocak tarihinde kredi kartı hesaplarına yansıtılacak. Ayrıca, bu tutar her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. AK Parti'nin savunma sanayi projeleri için gelir kaynağı olarak getirdiği bu düzenleme, ciddi bir bütçe oluşturmaya yönelik. İlgili düzenlemenin toplam hacminin yıllık 80 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Ek Kartlar ve Fiziki Olmayan Kartlar Hariç Tutulacak

Hürriyet'te yer alan habere göre, torba yasa teklifinde önemli bir detay da ek kartlara dair getirilen muafiyet. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için bu 750 liralık kesinti uygulanmayacak. Yani, asıl kart üzerinden kullanılan ek kartlar için ekstra bir mali yük getirilmemiş durumda.

Ancak önemli bir husus: Kredi kartı iptal edilse bile, daha önce ödenen 750 liralık tutar geri iade edilmeyecek. Bu durum, kart sahiplerinin ödeme konusunda daha dikkatli olmasını gerektirebilir.

Kredi kartı (AA)

Taşınmaz Alım Satımında Yeni Ücretler

Sadece kredi kartı sahipleri değil, taşınmaz alım satım işlemleri de yeni düzenlemeden payını alacak. Yasa teklifine göre, taşınmaz alım satımlarında her iki taraftan da 750'şer lira alınacak. Tapudaki diğer işlemlerden ise 375 liralık bir ücret tahsil edilecek. Bu tutarlar işlemlerden önce vergi dairesine ödenmeden işlem yapılmayacak. Ayrıca, ödenmeyen tutarlar için işlemi yapan memurlar da müteselsil olarak sorumlu tutulacak.

Kredi kartı (AA)

Enflasyon Düzeltmesi ve Yatırım Şartı

Torba yasa teklifi kapsamında yatırımcıları ilgilendiren önemli bir değişiklik de enflasyon düzeltmesine getirilen yatırım şerhi. Yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, enflasyon düzeltmesi yatırım dönemi boyunca ertelenebilecek. Yani, yatırım tamamlanana kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulan kazançlar gelirle ilişkilendirilmeyecek. Ancak yatırım tamamlandığında, düzeltme sonrası ortaya çıkan farklar yeniden değerleme oranında artırılarak kazanca dahil edilecek.

Örneğin, 10 milyon liralık bir yatırım yapan bir şirket, enflasyon düzeltmesi sonrası 3 milyon liralık bir farkla karşılaşırsa, bu fark yatırım tamamlanana kadar özel bir fon hesabında tutulacak. Yatırım tamamlandığında ise, bu farkın yüzde 20 oranında artırılmasıyla elde edilen 3,6 milyon lira, beşte biri olan 720 bin lira olarak kazanç tespitinde dikkate alınacak.