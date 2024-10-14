Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 75.000 TL'nin bir aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Ekim 2024’teki toplantısında faiz kararını duyuracak. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda değiştirilmemesini ve indirimlerin 2025’te başlamasını bekliyor. Mevduat faizi oranları bankalarda yüzde 50-54 aralığına ulaşırken, bazı bankalar yeni müşteriler için kampanyalar düzenliyor. Peki, mevcut mevduat faiz oranları ne durumda ve 75 bin TL’nin aylık getirisi ne olacak? İşte detaylar...
Ekim ayında mevduat faiz oranlarına yönelik güncellemeler yapıldı ve bankaların aylık faiz getirileri önemli ölçüde yükseldi. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekerken, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar da merak konusu oldu. Peki, şu anda en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte detaylar...
1. Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 3.275,41 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.275,41 TL
2. TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 3.214,75 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.214,75 TL
3. Fibabanka - Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 3.154,10 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.154,10 TL
4. Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 3.032,79 TL
Vade Sonu Tutarı: 78.032,79 TL
5. Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 2.850,82 TL
Vade Sonu Tutarı: 77.850,82 TL
Not: Yukarıda belirtilen faiz oranları ve net kazançlar, bilgi amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi finansal durumunuzu değerlendirmeniz ve bir finansal danışmandan yardım almanız önemle tavsiye edilir.