Bankalar mevduat faizlerini güncelledi: 75.000 TL’nin bir aylık getirisi...

Ekim ayında mevduat faiz oranlarına yönelik güncellemeler yapıldı ve bankaların aylık faiz getirileri önemli ölçüde yükseldi. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekerken, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar da merak konusu oldu. Peki, şu anda en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte detaylar...

1. Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 3.275,41 TL

Vade Sonu Tutarı: 78.275,41 TL

2. TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 3.214,75 TL

Vade Sonu Tutarı: 78.214,75 TL

3. Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 3.154,10 TL

Vade Sonu Tutarı: 78.154,10 TL

4. Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 3.032,79 TL

Vade Sonu Tutarı: 78.032,79 TL

5. Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 2.850,82 TL

Vade Sonu Tutarı: 77.850,82 TL

Not: Yukarıda belirtilen faiz oranları ve net kazançlar, bilgi amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi finansal durumunuzu değerlendirmeniz ve bir finansal danışmandan yardım almanız önemle tavsiye edilir.