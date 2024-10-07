BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Erkan Kork: "Çocuklarınıza kodlamayı öğretin"

Çeşme'de 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Vizyon100 programı düzenlendi. Programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat çevrimiçi olarak bağlanırken, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork ve sektör temsilcileri ise yerlerini aldı. Programda 'Teknoloji ve Yetenek Yönetimi', 'Perakende, Sağlık ve Servisler', 'Finans, Sigorta ve Fintech', 'Sanayi ve üretim', 'Ulaşım, Otomotiv ve Lojistik' ile 'Girişimcilik' konuları ele alındı. Programda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, yapay zeka teknolojisinin, aynı zamanda son birkaç yılda kendi tarihinin en yüksek yatırımlarını aldığına dikkati çekip, "Bu alanda tarihte hiç olmadığı kadar çok sayıda patent başvurusu ve bilimsel çalışma gerçekleştirildiği görülmektedir. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yapay zeka destekli robotların üretim ve istihdam üzerinde etkileri olacağı, iş gücü piyasalarında değişim ve dönüşüme yol açabileceği ve en önemlisi yeni meslek ve iş imkanları doğuracağını söylemek mümkündür. Gümrük sahalarından geçen eşyaya ilişkin muhtemel uyumsuzluklar veya taşıt hareketlerindeki anomalilerin 'Muhafız' adı verilen bir yapay zekâ yazılımı ile tespit ediliyor. Böylece hem gümrük kontrollerinde uyumsuzlukların tespitinde hem de görüntülerin analiz edilerek riskli eşya ve kişilerin tespit edilmesinde makine öğrenmesi tekniklerinden 'tahminleme yöntemi' kullanılmaktadır." dedi.

"ELEKTRONİK TİCARET, TİCARİ HAYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZ UNSURU HALİNE GELDİ"

Dünya ticaretindeki trendlerin etkisiyle, elektronik alışverişe artan ilgi firmaların satış ve pazarlama stratejilerini yeniden yapılandırmaya yönelttiğini belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu yönelim 2022 yılında 5,5 trilyon ABD doları olan küresel e-ihracat hacminin, 2023 yılında beklenenin de üzerinde bir rakam gerçekleştirerek 7 trilyon dolara çıktığını ve 2026 yılında da 8,1 trilyon ABD doları olmasını öngörmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen elektronik ticaret, ticari hayatımızın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Türkiye'de 2019 yılında 136 milyar Türk lirası olan e-ticaret hacmi, 2023 yılında tam 13 kat büyüyerek 1,85 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Özellikle sipariş adetleri 2019 yılına göre 2023 yılında yüzde 330 artarak 1,36 milyar adetten 5,87 milyar adete yükselmiş. 2019'da e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı sadece 68 bin 457 2023 yılında yüzde 717 artarak 559 bin 412'ye yükselmiştir. 2019 yılında e-ticaret genel ticaret içerisinde payı sadece yüzde 9,8 iken 2023 yılında yüzde 20,3 olarak gerçekleşmiştir. E-ticaretin Türkiye içinde de hızlıca ilerlediğini görebiliyoruz. E-ticaret sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi ve küresel rekabette öne çıkabilmesi için yeni teknolojilerin entegre edilmesi gerekmektedir. Bu noktada e-ticaretin her aşamasında verimliliği arttıran, müşteri deneyimini kişiselleştiren ve işletmelerin daha akıllı kararlar almasını sağlayan bir araç olarak yapay zeka karşımıza çıkmaktadır. E-ticaretin geleceği; yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, blok zincir teknolojisi, kişiselleştirilmiş deneyimler ve daha etkili lojistik çözümleri içerecek şekilde gelişmeye devam etmektedir" diye konuştu.

"DÜNYA AYRI BİR EVRİME GİRMİŞ DURUMDA"

Programda konuşan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Erkan Kork, "2024'ü bitirmek üzere olan bir Türkiye'de 2025'e girerken artık yapay zekalar ön planda. 30 yıl önce izlemiş olduğumuz sinema filminde özellikle TRT'de 'Kara Şimşek' adında konuşan bir araba Kit, konuşan saat vardı. Fakat o filmden 15 yıl sonra gerçekten konuşan arabalar oldu. Şu anda artık 2025'e giderken iletişim çağı ve internetin hızla yayılmasıyla birlikte; insanların yerini alan yapay zekalar, televizyon sunucuları, belki muhabirlerin yerini alan yapay zekalarla birlikte, ayrı bir evrime girmiş vaziyette dünya. Ülkemiz de bunun içerisinde" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ KODLAMAYI MUHAKKAK ÖĞRENMELİ"

Türk gençliğinin çok hızlı ilerlediğini belirten Dr. Kork, "Türk gençliği gerçekten bilinçli ve okuyarak geliyor. Buradan bütün ebeveynlere tavsiyem, lütfen çocuklarınızı anaokulundan itibaren kodlamaya gönderin. Üniversitede hangi bölümleri bitirirseniz bitirin, çocukluğundan beri kodlamayla yetişen bir çocuk bütün mesleklerde etkin olacaktır. Çünkü kodlama ve yapay zeka A'dan Z'ye, marangozluktan tutun Türk dünyasına kadar, uzay çağından tutun finans alanına kadar var olan bir alan olacak" ifadesine yer verdi.