01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor! Gündem ekonomi! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 09:09 Güncelleme: 01.10.2024 09:19
ABONE OL
TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor! Gündem ekonomi! İşte masadaki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis'in en önemli konu başlığı ise ekonomik gelişmeler olacak. Bu kapsamda da TCMB Başkanı Fatih Karahan, sunum yapacak. İşte yeni yasama yılında masadaki konular...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör