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Merkez Bankası'nın faiz kararı | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr - Özel Haber Ahmet Nazif Vural
Giriş: 19.09.2024 08:31 Güncelleme: 19.09.2024 10:32
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Merkez Bankası’nın faiz kararı | Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ABD'de Fed'in dün açıkladığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararının ardında gözler bugün Merkez Bankası'na çevrildi. 4,5 yıl aradan sonra faiz indirim yapan Fed'in hamlesinin ardından Merkez Bankası'nın kararının ne olacağı büyük merak konusu. Beklenti anketleri faizin bu ay da sabit bırakılacağı yönünde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Öyle gözüküyor ki sabit tutacak ama bizde de artık faiz indirimlerinin başlaması lazım." ifadelerini kullandı.

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