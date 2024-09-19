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Merkez Bankası faiz kararı | Piyasaların merakla beklediği haber

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 08:31 Güncelleme: 19.09.2024 09:22
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Merkez Bankası faiz kararı | Piyasaların merakla beklediği haber

ABD'de Fed'in dün açıkladığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararının ardında gözler bugün Merkez Bankası'na çevrildi. 4,5 yıl aradan sonra faiz indirim yapan Fed'in hamlesinin ardından Merkez Bankası'nın kararının ne olacağı büyük merak konusu. Beklenti anketleri faizin bu ay da sabit bırakılacağı yönünde. İşte detaylar...

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