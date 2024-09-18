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"Türkiye uluslararası yatırımların merkezi olacak"

Giriş: 18.09.2024 17:21 Güncelleme: 18.09.2024 17:21
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Türkiye uluslararası yatırımların merkezi olacak

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin araştırmasına göre Türkiye'ye temmuz ayı itibariyle 5,9 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi ulaştı. Aynı araştırmaya göre en fazla yatırım ise Almanya, Hollanda ve ABD’den geldi.

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