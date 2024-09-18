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Gözler FED'in faiz kararında! İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 18.09.2024 10:26 Güncelleme: 18.09.2024 14:15
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Gözler FED’in faiz kararında! İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi

Küresel piyasalar merakla bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Piyasalar gelecek karara karşı temkinli bir seyir izlerken FED'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Altında yükseliş sürecek mi? Karar piyasaları nasıl etkiler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın tarafında yıl sonu beklentimiz 3 bin – 3 bin 500 TL aralığında." ifadelerini kullandı.

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