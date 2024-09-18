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Fırat Life Style: Türkiye’de konut sektörüne güç katan dev marka

Giriş: 18.09.2024 17:22 Güncelleme: 18.09.2024 17:23
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Fırat Life Style: Türkiye’de konut sektörüne güç katan dev marka

1981 yılında Ankara’da bir aile şirketi olarak kurulan Fırat Life Style, inşaat sektörüne girdiği 2005 yılından bu yana büyük başarılara imza atarak Türkiye’nin en güvenilir konut geliştiricilerinden biri haline geldi. Gıda sektöründeki köklü geçmişi ile sağlam temellere dayanan şirket, kaliteli ve modern yaşam alanları inşa etme misyonuyla adını geniş bir kitleye duyurmayı başardı.

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