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Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve büyüme değerlendirmesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 10:50 Güncelleme: 12.09.2024 11:55
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Cevdet Yılmaz’dan enflasyon ve büyüme değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Narin Güran cinayetinde faillerin ortaya çıkarılacağını söyledi. Ekonomiye ilişkin açıklamalarda da bulunan Yılmaz, geçtiğimiz hafta açıklanan OVP'deki büyüme ile enflasyon hedeflerinde çelişkiler olduğu iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, "Kısa vadede zorluklar olsa da orta ve uzun vadede bu iki olgu arasında bir çelişki görmüyorum." dedi.

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