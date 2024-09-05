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Orta Vadeli Program açıklandı! İşte 4 yıllık enflasyon ve büyüme tahmini... | Yeni OVP Resmi Gazete'de

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:22 Güncelleme: 05.09.2024 16:04
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Orta Vadeli Program açıklandı! İşte 4 yıllık enflasyon ve büyüme tahmini... | Yeni OVP Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Yılmaz önümüzdeki yıllara ilişkin beklentileri açıklarken "2024 yılı için büyüme beklentimiz yüzde 3,5. 2025 için yüzde 4, 2026 için yüzde 4,5, 2027 için ise yüzde 5" dedi. Yıllık bazda enflasyon hedefini de açıklayan Yılmaz "2024 için yüzde 41,5, 2025'te yüzde 17,5, 2026'da yüzde 9,7 ve 2027'de yüzde 7" ifadelerini kullandı. Yeni OVP, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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