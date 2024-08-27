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Gana altınlarını Türkler çıkartacak: Afrika'nın en büyük altın üreticisi Gana'ya Türkiye imzası...

Giriş: 27.08.2024 16:21 Güncelleme: 27.08.2024 16:21
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Gana altınlarını Türkler çıkartacak: Afrika’nın en büyük altın üreticisi Gana’ya Türkiye imzası...

Hacıoğlu Madencilik ve SPMR CO. tarafından 25 milyon dolar yatırımla Gana'nın başkenti Akra'nın New Airport bölgesinde hayata geçirilen altın rafinerisi faaliyetlerine başladı.

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