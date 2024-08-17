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"Türkiye nitelikli yatırımlar kazanmaya devam edecek"

Giriş: 17.08.2024 17:35
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Türkiye nitelikli yatırımlar kazanmaya devam edecek

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk 6 ayında 4,7 milyar dolar oldu. Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin en çok yatırım sermayesi aldığı ülkeler oldu.

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