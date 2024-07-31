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BOTAŞ duyurdu! Konut doğalgazına yüzde 38 zam

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 21:29 Güncelleme: 31.07.2024 21:45
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BOTAŞ duyurdu! Konut doğalgazına yüzde 38 zam

Ağustos ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38 artışa gidildiğini açıklayan Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini duyurdu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

YÜZDE 38'LİK ARTIŞ

Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

BOTAŞ ağustos doğal gaz tarifesinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.BOTAŞ ağustos doğal gaz tarifesinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.

SATIŞ FİYATI DEĞİŞMEDİ

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı.

BOTAŞ ağustos doğal gaz tarifesinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.BOTAŞ ağustos doğal gaz tarifesinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.

DOĞAL GAZ FİYATLARI

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ ağustos doğal gaz tarifesinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.BOTAŞ ağustos doğal gaz tarifesinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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