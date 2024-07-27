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Son dakika! En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 21:06 Güncelleme: 27.07.2024 21:31
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Son dakika! En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi

Son dakika haberleri... Vergi Kanunu içerisinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören 29’ncu madde TBMM’de kabul edildi.

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