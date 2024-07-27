Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira oldu | TBMM’de kabul edildi

4 milyona yakın vatandaş yararlanacak

29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Fark ödemeleri büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacak

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zamlı maaşı yatırılıyor. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık 3.7 milyonuna fark ödemesi yapılacak. Ödemeler büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacak.

Temmuz zammıyla kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan ve bu ay 10 bin lira yatırılan yaklaşık 1.8 milyon emekliye, 2 bin 500 fark yatırılacak.

Yine Temmuz zammıyla 1.9 milyon kişinin de ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin lirayı aştı ancak 12 bin 500 liranın altında kaldı. Bu kişiler bu ay ek ödeme dahil yeni kök aylıkları üzerinden ödemelerini aldı.

Yeni yasayla maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşlarına göre farklı tutarlarda fark ödenecek. Bu ay 10 bin yatana 2 bin 500, 11 bin lira yatana bin 500, 12 bin lira yatana 500 lira fark ödenmesi söz konusu olacak.