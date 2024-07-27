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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira oldu | TBMM'de kabul edildi

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 21:06 Güncelleme: 27.07.2024 22:36
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira oldu | TBMM’de kabul edildi

Son dakika haberleri... Vergi Kanunu içerisinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören 29’ncu madde TBMM’de kabul edildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu düzenlemeyle birlikte maaş tutarları da değişti.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olduEn düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişi. Aynı pakette yer alan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı da 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Teklif TBMM'de kabul edildiTeklif TBMM'de kabul edildi

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN 500 LİRA

Teklifle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira yükseltildi. Yapılan düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

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29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Fark ödemeleri büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacakFark ödemeleri büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacak

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zamlı maaşı yatırılıyor. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık 3.7 milyonuna fark ödemesi yapılacak. Ödemeler büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yapılacak.

Temmuz zammıyla kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan ve bu ay 10 bin lira yatırılan yaklaşık 1.8 milyon emekliye, 2 bin 500 fark yatırılacak.

Yine Temmuz zammıyla 1.9 milyon kişinin de ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin lirayı aştı ancak 12 bin 500 liranın altında kaldı. Bu kişiler bu ay ek ödeme dahil yeni kök aylıkları üzerinden ödemelerini aldı.

Yeni yasayla maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Maaşlarına göre farklı tutarlarda fark ödenecek. Bu ay 10 bin yatana 2 bin 500, 11 bin lira yatana bin 500, 12 bin lira yatana 500 lira fark ödenmesi söz konusu olacak.

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