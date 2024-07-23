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Son dakika | Külliye'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

AA
Giriş: 23.07.2024 09:21 Güncelleme: 23.07.2024 12:42
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Son dakika | Külliye’de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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