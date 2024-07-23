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Son dakika | Külliye'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

AA
Giriş: 23.07.2024 09:21 Güncelleme: 23.07.2024 09:46
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Son dakika | Külliye’de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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