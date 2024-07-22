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Piyasaların gözü faiz kararında! Merkez Bankası kararını duyuracak! İşte anketlerdeki beklenti...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:30 Güncelleme: 22.07.2024 10:58
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Piyasaların gözü faiz kararında! Merkez Bankası kararını duyuracak! İşte anketlerdeki beklenti...

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda faizi yüzde 50'de sabit tutarken bu aya ilişkin anket çalışmalarını yayınlandı. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

GÖZLER SAAT 14.00'TE

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın yılın altıncı faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

TOPLANTI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti. Ağustos ayındaki toplantının tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alınmıştı.

Karahan, G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak.

GEÇEN AY SABİT TUTULDU

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

TCMB HAZİRAN FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı belirtilen duyuruda, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladığını teyit ettiği aktarıldı.

Duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu kaydedilerek, "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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