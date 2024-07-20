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İş Dünyası Moody’s’in Türkiye kararından memnun

Giriş: 20.07.2024 13:53
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İş Dünyası Moody’s’in Türkiye kararından memnun

Fitch ve Standard&Poor's’un ardından bir kredi notu artışı da Moody’s’den geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak artırarak B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltirken, kredi notu görünümünü ise ‘pozitif’ olarak korudu.

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