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Yenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardı

Giriş: 10.07.2024 10:39
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Yenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yenilenebilir enerji ve e-mobilite alanlarında güçlü yatırımlarıyla dikkat çeken RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Sibelres Elektrik Üretim AŞ, Muradiye ElektrikÜretim AŞ, Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ, Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ’nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde100 oranındaki paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile "Şartname"de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sundu.

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