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Tuğba Kuruyemiş'ten çalışanlarına 48 milyon liralık promosyon sürprizi

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 13:37 Güncelleme: 09.07.2024 13:41
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Tuğba Kuruyemiş’ten çalışanlarına 48 milyon liralık promosyon sürprizi

Türkiye'de kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarının başında gelen Tuğba Kuruyemiş, bünyesinde çalışan 1300'ün üzerindeki kişiye promosyon müjdesi verdi. Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, bir banka ile yaptıkları maaş anlaşması kapsamında elde edilen promosyonun tamamının çalışanların hesabına yatacağını açıkladı.

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