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Kablo sektörünün lideri HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor

Giriş: 09.07.2024 13:33 Güncelleme: 09.07.2024 13:33
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Kablo sektörünün lideri HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kablo sektörünün lider markası Hes Kablo ve Erciyes Çelik Halat’ın 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.

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