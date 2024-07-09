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Bizim Menkul Değerler satışa çıktı

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 15:29
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Bizim Menkul Değerler satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aracılık ve kurumsal finansman alanlarında 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Bizim Menkul Değerler’in 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.

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