Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte anketlerdeki son durum! Piyasalarda bekleyiş sürüyor...

REZERVLER ZİRVE YAPTI

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt dışında yerleşik kişiler de söz konusu dönemde 791,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancıların bu dönemdeki toplam alımı 9 milyar dolara yaklaştı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.