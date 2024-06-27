Gözler Merkez Bankası faiz kararında! İşte anketlerdeki son durum! Piyasalarda bekleyiş sürüyor...
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor. Bugün saat 14.00'te yapılacak PPK toplantısında faiz kararının yüzde 50'de sabit bırakılması bekleniyor. İşte detaylar...
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.
FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR
Merkez Bankası faiz kararı için gözler bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında olacak. Piyasaları ilgilendiren kritik faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
YATIRIMCININ YOL HARİTASI BELLİ OLACAK
Faiz kararının yanında karar metninde yer alan ifadeler gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından altın, döviz ve borsa yatırımcılarının radarında yer alacak.
DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLIYOR
Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için sıkı para ve koordineli maliye politikalarıyla fiyat istikrarı öncelik alan adımlar atıldı.
Mayıs ayında yüzde 75,45 seviyesiyle zirve yapan enflasyonun haziran ayıyla beraber düşüş trendine başlaması bekliyor. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecek.
TÜİK 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
YÜZDE 50'DE SABİT KALMASI BEKLENİYOR
Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 azalışla 10.486,70 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,8429'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,8330 seviyesinden işlem görüyor.
REZERVLER ZİRVE YAPTI
Öte yandan dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Yurt dışında yerleşik kişiler de söz konusu dönemde 791,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancıların bu dönemdeki toplam alımı 9 milyar dolara yaklaştı.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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