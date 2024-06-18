Temmuz zammı için yeni hesap çıktı! Emekliye 17.739 TL, memura 39.544 TL maaş yatacak! %10 enflasyon farkı dahil…

EN DÜŞÜK 39 BİN 544 TL OLACAK

Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 9.4, toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Bu oranlara göre, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 20.34 olacak. Halen 32 bin 860 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 544 liraya yükselecek.