Temmuz zammı için yeni hesap çıktı! Emekliye 17.739 TL, memura 39.544 TL maaş yatacak! %10 enflasyon farkı dahil…
Milyonlarca kamu çalışanı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte Temmuz ayında maaşlarında önemli bir artış görecek. Memurlar ve memur emeklileri için zam oranı %20.34 olarak belirlendi. Bu oran, ilk 6 aylık enflasyon farkı (%9.4) ve toplu sözleşme zammı (%10) olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. İşte en düşük memur ve emekli maaşında son hesap tablosu…
Milyonlarca kamu çalışanı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte Temmuz ayında maaşlarında önemli bir artış görecek.
EN DÜŞÜK 39 BİN 544 TL OLACAK
Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 9.4, toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlendi.
Bu oranlara göre, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 20.34 olacak. Halen 32 bin 860 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 544 liraya yükselecek.
KAMU İŞÇİLERİNE 41 BİN 717 TL YOLDA!
Kamu işçilerinin ise enflasyon farkı yüzde 14.37, toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Bu oranlara göre, kamu işçilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak. Yılın başında maaşları yüzde 37.57 artan kamu işçilerinin en düşük çıplak brüt ücreti tahmin gerçekleşirse 33 bin 159 liradan 41 bin 717 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI AYDA 2.996 TL OLUYOR
Memur maaşlarıyla birlikte kamu görevlilerinin ek ödemeleri de artacak. Artış yüzde 20.34 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 81 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 457,82 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,91 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 2 bin 996 liraya ulaşacak. Engelli çocuğu olanlara çocuk yardımı yüzde 50 zamlı ödenecek.
MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 17.739 TL
Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Temmuz zammı yüzde 20.34 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 739 liraya yükselecek. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de değişecek. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 312, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 806 liraya yükselecek.
Kesin zam oranları, 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.
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