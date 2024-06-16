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Antalya'da sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:08
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Antalya’da sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı

Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın 1'inci günü sahiller sabah erken saatlerde dolamaya başladı. Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran kentin sahillerindeki yoğunluk, Cuma ve Arife günü yola çıkıp kente ulaşan tatilcilerin gelmesiyle iki katına çıktı.

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