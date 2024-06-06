40 TL’nin Altına Düşüyor: Bezin ve Motorine Beklenen İndirim Geliyor! Güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG Ne Kadar?
Benzin ve motorine beklenen indirim yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme akaryakıt fiyatlarının hızla düşmesine neden oluyor. İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…
Benzin ve motorine yeni zam yolda! Sektör kaynakların edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına indirim uygulanması bekleniyor. An itibari ile Brent Petrol fiyatlarındaki sert düşüş pompaya yansımaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına indirim gelmişti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 6 Haziran güncel akaryakıt fiyatları….
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak koşulu ile benzine 1,35 TL, Motorine 1 TL civarında indirim gelmesi bekleniyor.
Söz konusu indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 41,41 TL'den 40,06 TL'ye, motorinin litre fiyatı 40,39 TL'den 39,39 TL'ye düşecek.
6 HAZİRAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa
Benzin: 41,41 TL
Motorin: 40,39 TL
LPG: 20,47 TL
Ankara
Benzin: 42,36 TL
Motorin: 41,37 TL
LPG: 20,49 TL
İzmir
Benzin: 42,61 TL
Motorin: 41,67 TL
LPG: 20,29 TL
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