40 TL’nin Altına Düşüyor: Bezin ve Motorine Beklenen İndirim Geliyor! Güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG Ne Kadar?

Benzin ve motorine yeni zam yolda! Sektör kaynakların edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına indirim uygulanması bekleniyor. An itibari ile Brent Petrol fiyatlarındaki sert düşüş pompaya yansımaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına indirim gelmişti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 6 Haziran güncel akaryakıt fiyatları….