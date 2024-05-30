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Samsun’daki kasaplardan kırmızı ete yüzde 30 indirim

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Kırmızı ette yüzde 30 indirime giden kasaplar dana etin kilogramını 350 TL’den, dana kıymanın kilogramını ise 390 TL’den satışa sundu.

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