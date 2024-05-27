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Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray’ın gözüyle gayrimenkul piyasası ve geleceği

Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray’ın gözüyle gayrimenkul piyasası ve geleceği

Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden gayrimenkul piyasasının geleceği hakkında önemli açıklamalar yapan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Devletimizin orta vadeli ekonomi programı gereği; enflasyonun düşüş eğilimine geçmesiyle paralel, gerek faiz oranlarında düşüşe gidilmesi gerekse finansal kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik adımların atılması kaçınılmaz olacaktır." dedi.

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