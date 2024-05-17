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İhracat Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat da zirveye katılıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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İhracat Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat da zirveye katılıyor

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasından sonra, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtlıyor. Bakan Bolat burada yaptığı açıklamada İsrail ile durdurulan ticaretle ilgili "2 Mayıs'tan beri ticaret yok. İsrail ambargo nedeniyle sıkıntı çekiyor." dedi.

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