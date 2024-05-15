Mehmet Ferman Doğan: Türkiye turizmde dijital devrime uyum sağlamalı

Mehmet Ferman Doğan, dijital devrimin turizm sektöründe sürekli olarak yeni fırsatlar ve zorluklar yarattığını ancak doğru stratejilerle bu fırsatların değerlendirilebileceğini ifade etti. Gelecekte dijitalleşmenin turizm sektöründeki rolünün daha da artacağını ve bu doğrultuda sektör temsilcilerinin dijital teknolojilere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

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