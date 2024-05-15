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Mehmet Ferman Doğan: Türkiye turizmde dijital devrime uyum sağlamalı

Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Mehmet Ferman Doğan: Türkiye turizmde dijital devrime uyum sağlamalı

Türkiye'nin turizm sektöründeki öncü isimlerinden biri olan Mehmet Ferman Doğan, sektördeki mevcut durumu ve gelecek projeksiyonlarını değerlendirdi. Doğan, Türkiye'nin turizm potansiyelini değerlendirirken, sektörün karşılaştığı zorluklar ve yeni fırsatlar üzerinde durdu.

Dijitalleşmenin sınırları aşarak insanların henüz gitmedikleri yerleri keşfetmelerine olanak tanıdığını belirten Mehmet Ferman Doğan, akıllı kent ve akıllı şehir kavramlarının turizmde öne çıktığını ifade etti. Ayrıca, dijital pazarlama stratejilerinin turizm sektörünü daha erişilebilir hale getirdiğini vurguladı.

Doğan, özellikle mobil teknolojinin seyahat deneyimini dönüştürdüğünü belirtti. Artık seyahat edenlerin hızlı ve kolay bir şekilde otel rezervasyonu yapabildiğini, turistik aktiviteleri planlayabildiğini ve yerel lezzetleri keşfedebildiğini söyledi.

Mehmet Ferman Doğan, dijital devrimin turizm sektöründe sürekli olarak yeni fırsatlar ve zorluklar yarattığını ancak doğru stratejilerle bu fırsatların değerlendirilebileceğini ifade etti. Gelecekte dijitalleşmenin turizm sektöründeki rolünün daha da artacağını ve bu doğrultuda sektör temsilcilerinin dijital teknolojilere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

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