Mondihome satışa çıktı

Yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en son 24 Haziran 2024 saat 16:30'a kadar ''TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kapalı zarf ile verilen teklifler 25 Haziran 2024 saat 10:00'da TMSF Genel Merkezinde teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tmsf.org.tr adresinden ve "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresinden veya 0.212.340 24 12 / 0.212.340 14 94 no.lu telefonlardan alınabilir.