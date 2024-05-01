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Resmi Gaze'te yayımlandı! Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Resmi Gaze’te yayımlandı! Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

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