Ramazan Bayramı’nda Bankalar Kapalı: Havale ve EFT İşlemleri Ne Olacak? İşte İzlemeniz Gereken Yol…

FAST LİMİTLERİ İÇERİSİNDE İŞLEM YAPMAK MÜMKÜN!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sürekli Transferi işlemi ile limitler dahilinde bankalar arası para transferi gerçekleştirmek artık mümkün. TCMB tarafından alınan yeni karar çerçevesinde 4 Nisan'dan itibaren FAST limiti 100 bin TL'ye yükseltildi. AST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.