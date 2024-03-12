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BankPozitif'in aktif büyüklüğü 1,4 milyar TL'yi aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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BankPozitif’in aktif büyüklüğü 1,4 milyar TL’yi aştı

BankPozitif, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 413 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı. Banka, 2023 yılında bireysel, ticari, yatırım ve fintek bankacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşıladı.

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