Açılış Başkan Erdoğan'dan! Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı yarın hizmete giriyor
İstanbul'a ulaşım alanında yeni bir müjde geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, hattın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete alınacağını duyurdu. Proje devreye girdiğinde ise Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak.
İstanbul Avrupa yakasında hizmet veren Sirkeci-Halkalı tren hattı, Marmaray'ın hizmete girmesi ile birlikte Sirkeci-Yenikapı arasında kesintiye uğramıştı.
Şimdi bu kesintiye uğrayan tren yolu ve Marmaray'ın Avrupa yakasında yerin altından devam ettiği Yenikapı-Kazlıçeşme arası eskiden olduğu gibi yer üstünden akmaya devam edecek.
Yeni hatla birlikte düzenlenecek tek yönlü sefer ile Sirkeci-Kazlıçeşme arası 20 dakikaya düşüyor.
Bu hatta Cerrahpaşa durağı da eklenerek istasyon sayısı artırıldı. Ayrıca sadece bir tren yolu hattı olmasının yanı sıra hattın paraleline yaya ve bisiklet yolu da yapıldı.
EMEKTAR HAT YENİLENDİ VE GELİŞTİRİLDİ
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı çerçevesinde istasyonlar yenilendi, çevre düzenlemeleri yapıldı. Köprüler onarıldı, yeşillendirme çalışmaları yapıldı ve İstanbulluların alışkın olduğu tren hattı daha da iyileştirilmiş koşullarda hayata geçirilmiş oldu.
Artık Sirkeci'den trene binildiğinde Kazlıçeşme'ye kadar yer üstünden kesintisiz ulaşım söz konusu olabilecek.
Sirkeci'den dileyen Marmaray'a dileyen yeni hatta biniş gerçekleştirebilecek. Marmaray'a binenlerin ilk durağı Yenikapı olacakken, yeni hatla birlikte Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Kocamustafapaşa, Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme olarak devam edecek.
HAT ÜZERİNDE YAŞAYANLAR MUTLU
Bu hat üzerinde yaşayan ve işleri olan vatandaşlar yeni hattın açılacak olmasını memnuniyetle karşılıyor.
Projeyle sadece demir yolu inşası yapmayıp, hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri içeriyor.
EMEKTAR BANLİYÖ TREN HATTI PAZARTESİ AÇILIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"ni tamamladıklarını belirtti.
Bakan Uraloğlu,İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattının yenilendiğini, 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 26 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını bilgisini verdi.
"SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI'NDA TEK YÖNLÜ SEFER SÜRESİ 20 DAKİKA OLACAK"
İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan büyük bir eseri daha tamamladıklarını belirten Uraloğlu, proje ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. Projede tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon İşlerini bitirdik. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonları da tamamlandı. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri tamamlandı. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak.
YENİ HATTIN ÖZELLİKLERİ:
-Bu projede, bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alanı bulunuyor.
-74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa (Samatya), Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu bulunuyor.
-İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil ulaşım sağlıyor.
-Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa edildi.
-215 bin metrekarelik Sirkeci-Kazlıçeşme hattının çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresi (yüzde 43) demir yolu ulaşımına, 122 bin 550 metrekaresini ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenlendi.
-122 bin 550 metrekare alanı vatandaşların yaya olarak kullanımına açılmak suretiyle şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırıldı.
- Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nda tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak.
-Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak.
-Toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi.
-Projeyle 2053 yılına kadar ekonomik kazanç 785 milyon euro olacak.
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