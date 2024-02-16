Emekliye %50 zam! Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! SSK, Bağ-Kur ve 4C’linin o tarihlerde hesabına yatacak! En düşük 10 bin TL maaşa…
2024 Zamlı Emekli Bayram İkramiye belli oldu. Ordu mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesine yüzde 50 oranında artış yapıldığı müjdesini verdi. İşte yeni ikramiye miktarları…
Emekliye bayram ikramiyesine yüzde 50 zam geldi. Bilindiği üzere emeklilere her yıl yılda iki defa bayram öncesi ikramiye veriliyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 2 bin TL bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Buna ek olarak Cumhuriyetin 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye yatırılmıştı. 2024 yılı Ramazan Bayramı öncesinde yeni zamlı ikramiye miktarını Karadeniz turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İşte detaylar...
2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Ordu mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Ödemelerin bayramdan hemen önceki hafta hesaplarda olması bekleniyor. 2023 yılında ödemeler şu şekilde yapılmıştı:
SSK (4A) Emeklileri
17, 18, 19, 20 numaralı sonuçlar için bayramdan 7 gün önce
21, 22, 23 numaralı sonuçlar için bayramdan 6 gün önce
24, 25, 26 numaralı sonuçlar için bayramdan 5 gün önce
Bağ-Kur (4B) Emeklileri
25, 26 numaralı sonuçlar için bayramdan 4 gün önce
27, 28 numaralı sonuçlar için bayramdan 3 gün önce
Emekli Sandığı (4C) Emeklileri
Bayramdan 2 gün önce
Not: Bu bilgiler, 2023 yılındaki ödemelere dayanmaktadır. Bu yılki ödeme takviminde değişiklikler olabilir.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Emekliler (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
Dul ve Yetim Aylığı Alanlar
Malullük ve Vazife Malulleri
Ölüm Aylığı Alanlar
Sürekli İş Göremez Geliri Alanlar
Şehit Yakınları ve Gaziler
Güvenlik Korucuları
Şampiyon Sporcular
Terörden Zarar Gören Sivil Vatandaşlar ve Yakınları
KİM NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler: 3,000 TL
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