Emekliye %50 zam! Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! SSK, Bağ-Kur ve 4C’linin o tarihlerde hesabına yatacak! En düşük 10 bin TL maaşa…

Emekliye bayram ikramiyesine yüzde 50 zam geldi. Bilindiği üzere emeklilere her yıl yılda iki defa bayram öncesi ikramiye veriliyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 2 bin TL bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Buna ek olarak Cumhuriyetin 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye yatırılmıştı. 2024 yılı Ramazan Bayramı öncesinde yeni zamlı ikramiye miktarını Karadeniz turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İşte detaylar...

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Ordu mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.