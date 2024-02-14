MAAŞLAR GÜNCELLENDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklileri E-DEVLET üzerinden görebiliyor! Yeni emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında maaşlarına yansıtılan %49.25'lik artışın sevincini yaşıyor. Bu zam, Ocak ayında yapılan %37.57'lik artışa ek olarak, %11.68 puanlık refah payı ile memur emeklilerinin aldığı zam oranına eşitlenmiş durumda. Ayrıca, taban aylık ödemesi 10 bin liraya yükseltildi. Bu ek zam, Ocak ayı maaş ödemelerine yetiştirilemediği için, fark sonradan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Milyonlarca emekli, bu ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde aldı.
Ocak ayında gerçekleştirilen ve milyonlarca emeklisi ilgilendiren %49.25'lik maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevinç kaynağı oldu. Yapılan ek zam farkları, Şubat ayının başında emeklilerin hesaplarına yatırıldı, böylece Ocak ayı içinde yetiştirilemeyen ödemeler telafi edildi.
ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Şubat ayı aylıklarını, ek zamların yansıtıldığı şekilde, ayın 17'sinden itibaren hesaplarında görebilecekler.
SSK emeklileri 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Şubat tarihleri arasında, Aralık ayına göre %49.25 artırılmış aylıklarını ve üzerinden hesaplanan %4-5 ek ödemelerini alacaklar.
E-DEVLET ÜZERİNDEN AYLIK BİLGİLERİ GÖRÜLÜYOR!
Emeklilerin aylık bilgileri, e-Devlet üzerinde güncellendi. 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümlerinde, emekliler yüzde 49.25 zamlı maaş tutarlarını, ek ödeme tutarlarını ve toplam alacaklarını görebiliyorlar.
TEMMUZ AYINDA BEKLENEN ZAM!
Emekliler, Temmuz ayında da bir zam daha alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Zammın oranı, Temmuz ayının başında açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ARTIK E-DEVLET'TE
Çalışanlar da artık emeklilikte alacakları maaşı e-Devlet üzerinden kolayca hesaplayabiliyor. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama işlemi, artık e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Kullanıcılar, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı hesaplama bölümlerini kullanarak, tahmini emekli aylıklarını öğrenebiliyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024
- Okullara o tarihte tatil onaylandı! MEB kararı duyuldu! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu! 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- 1800 gün prim listesi yenilendi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik! 45-50 yaşla 4A ile 4B farkı...
- 8 ayda 22 kilo verdiren Hatice Şendil diyeti! 40 yaşına rağmen 20'liklere taş çıkartıyor! Tek formülle bir deri bir kemik kalma reçetesi
- 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- Emekliye temmuz için ilk veri geldi bordrolar sil baştan şekillendi! %6,7'lik ilk hesaplamasonrası en düşük maaş...
- Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
- EKPSS-2024 BAŞVURU EKRANI ÖSYM | Engelli Kamu Personeli Seçme sınavı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?
- AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!
- KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?
- Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı