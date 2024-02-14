MAAŞLAR GÜNCELLENDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklileri E-DEVLET üzerinden görebiliyor! Yeni emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Ocak ayında gerçekleştirilen ve milyonlarca emeklisi ilgilendiren %49.25'lik maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevinç kaynağı oldu. Yapılan ek zam farkları, Şubat ayının başında emeklilerin hesaplarına yatırıldı, böylece Ocak ayı içinde yetiştirilemeyen ödemeler telafi edildi.