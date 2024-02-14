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MAAŞLAR GÜNCELLENDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklileri E-DEVLET üzerinden görebiliyor! Yeni emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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MAAŞLAR GÜNCELLENDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklileri E-DEVLET üzerinden görebiliyor! Yeni emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında maaşlarına yansıtılan %49.25'lik artışın sevincini yaşıyor. Bu zam, Ocak ayında yapılan %37.57'lik artışa ek olarak, %11.68 puanlık refah payı ile memur emeklilerinin aldığı zam oranına eşitlenmiş durumda. Ayrıca, taban aylık ödemesi 10 bin liraya yükseltildi. Bu ek zam, Ocak ayı maaş ödemelerine yetiştirilemediği için, fark sonradan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Milyonlarca emekli, bu ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde aldı.

Ocak ayında gerçekleştirilen ve milyonlarca emeklisi ilgilendiren %49.25'lik maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevinç kaynağı oldu. Yapılan ek zam farkları, Şubat ayının başında emeklilerin hesaplarına yatırıldı, böylece Ocak ayı içinde yetiştirilemeyen ödemeler telafi edildi.

ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Şubat ayı aylıklarını, ek zamların yansıtıldığı şekilde, ayın 17'sinden itibaren hesaplarında görebilecekler.

SSK emeklileri 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Şubat tarihleri arasında, Aralık ayına göre %49.25 artırılmış aylıklarını ve üzerinden hesaplanan %4-5 ek ödemelerini alacaklar.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AYLIK BİLGİLERİ GÖRÜLÜYOR!

Emeklilerin aylık bilgileri, e-Devlet üzerinde güncellendi. 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümlerinde, emekliler yüzde 49.25 zamlı maaş tutarlarını, ek ödeme tutarlarını ve toplam alacaklarını görebiliyorlar.

TEMMUZ AYINDA BEKLENEN ZAM!

Emekliler, Temmuz ayında da bir zam daha alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. Zammın oranı, Temmuz ayının başında açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ARTIK E-DEVLET'TE

Çalışanlar da artık emeklilikte alacakları maaşı e-Devlet üzerinden kolayca hesaplayabiliyor. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama işlemi, artık e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı hesaplama bölümlerini kullanarak, tahmini emekli aylıklarını öğrenebiliyorlar.

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