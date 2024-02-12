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SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı | Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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SED ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı | Şubat ayı 2024 ZAMLI SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?

2024 yılında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alıcıları, Şubat ayının ortalarına doğru SED ödemelerinin artışını ve ödeme tarihlerini merak ediyorlar. SED ödemeleri her ay düzenli olarak, belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ayrıca, e-Devlet üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifre ile ödeme bilgileri görüntülenebiliyor. Peki şubat ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?

2024 Şubat ayının ortalarına yaklaşırken, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan hak sahipleri, ödemelerini sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyor. SED yardımı ödemelerinin hangi illere yapılacağına dair bilgilerin paylaşılması ve hesaplara aktarılma tarihleri merak ediliyor. Bu konuda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek duyurular bekleniyor.

SED YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Şubat ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

YENİ VE ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.

ZAMLI TUTARLAR ŞUBAT AYINDA HESAPLARA GEÇECEK

Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

SED YARDIMI SORGULAMA

Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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