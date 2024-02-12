Motorin 44 TL’yi geçiyor! Bu gece yarısından itibaren yeni fiyat geçerli olacak! İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

Motorine zam haberi geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş pompa fiyatlarına yansıyor. Söz konusu zamla birlikte motorinin litre fiyatının 44 TL'nin üzerine çıkması ve zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yapılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları…