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Motorin 44 TL’yi geçiyor! Bu gece yarısından itibaren yeni fiyat geçerli olacak! İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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Motorin 44 TL’yi geçiyor! Bu gece yarısından itibaren yeni fiyat geçerli olacak! İşte güncel Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları…

Motorinin liste fiyatın zam geleceği açıklandı. Gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen zam sonrası Mazot fiyatlarının 44 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. İşte güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları

Motorine zam haberi geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş pompa fiyatlarına yansıyor. Söz konusu zamla birlikte motorinin litre fiyatının 44 TL'nin üzerine çıkması ve zammın gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yapılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları…

MOTORİNE 2,56 TL ZAM GELİYOR!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 2.56 TL zam yapılacağı açıkladı. Yeni zamla birlikte motorin 41,79 TL'den 44,35 TL'ye yükselecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında şimdilik herhangi bir değişiklik olmayacak

12 ŞUBAT 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 39,43 TL

Motorin: 41,79 TL

LPG: 20,67 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 40,13 TL

Motorin: 42,55 TL

LPG: 20,69 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin: 40,33 TL

Motorin: 42,75 TL

LPG: 20,39 TL

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