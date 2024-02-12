1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler? İlk Evim kampanyası geri ödeme taksit tablosu

İlk ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli konut kredisi sunulması beklenen İlk Evim kampanyasıyla ilgili başvuru şartları ve tarihleri yakından takip ediliyor. Ev alma hayali kuran bireyler için umut ışığı olan bu kampanyanın detaylarına ilk olarak Cevdet Yılmaz tarafından açıklık getirilmişti. İlk ev alacaklara yönelik düşük faizli konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki 1.20 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?